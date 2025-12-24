"Doszło do sprzeczki", nie żyje 19-latek. Zarzut zabójstwa dla 21-latka

Do zdarzenia doszło w powiecie starachowickim Źródło: Google Earth

Do tego tragicznego zdarzenia doszło około północy z 21 na 22 grudnia w Starachowicach. Jak informowaliśmy, policjanci zostali wezwani do jednego z hosteli, gdzie miało dojść do awantury. Okazało się, że w jej trakcie ugodzony nożem został 21-latek. Mężczyzna zmarł w szpitalu.

Niedługo po zdarzeniu policja zatrzymała w tej sprawie sześć osób w wieku od 21 do 48 lat. Zarówno oni, jak i zmarły mężczyzna, to obywatele Kolumbii. Pięcioro z zatrzymanych zwolniono jeszcze tego samego dnia po przesłuchaniu.

"Ugodził nożem 19-latka"

We wtorek prokuratura przedstawiła 21-latkowi zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, skutkującego śmiercią 19-latka. Grozi mu za to dożywocie.

Jak poinformował prokurator Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach, według ustaleń śledczych "pomiędzy mężczyznami doszło do sprzeczki i fizycznej wymiany ciosów, w toku której 21-latek ugodził nożem 19-latka".

"Z uwagi na okoliczności sprawy prokurator zdecydował o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Starachowicach wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego" - przekazał Prokopowicz.

