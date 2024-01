Roczny chłopczyk pogryziony w żłobku. Kilka dni w szpitalu i szwy na twarzy

- Tego dnia połączono trzy grupy dzieci. Zaprowadziłam syna do żłobka o godzinie 7.50, godzinę później dostałam telefon z informacją, że został pogryziony. Panie zmieniły mu koszulkę i wytarły twarz, żeby nie wyglądało to aż tak drastycznie. Całą buzię miał we krwi. Miał ugryzioną górną wargę, policzek, ucho, łuk brwiowy, palce, nos - relacjonowała mama chłopca.

Jak powiedziała, dziecko trafiło do szpitala na cztery dni w obawie przed krwiakiem, który mógł się pojawić na twarzy. Chłopcu założono trzy szwy: na uchu, policzku i na wędzidełku. Kobieta nie przyprowadziła więcej syna do tej placówki.

"Były sygnały o agresywnym dziecku"

- Zdecydowałam się zgłosić tę sprawę na policję, aby ostrzec innych rodziców. To był prywatny żłobek. Już wcześniej były sygnały o agresywnej dziewczynce, ale żłobek bagatelizował tę sprawę. Po tym zdarzeniu powiedziano mi, że to dziecko sięgnęło mojego synka, gdy siedziało na foteliku do karmienia. Nie wiem, jak mogło się to stać, bo ugryzienia ma po obu stronach. Kamer tam podobno nie było - mówiła pani Ewelina.