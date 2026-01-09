Wracała ze służby, na drodze ekspresowej zauważyła psa

Kielce Źródło: Google Maps

Funkcjonariuszka z Komisariatu Policji Warszawa Wilanów jechała drogą S7 za Skarżyskiem-Kamienną 31 grudnia około godziny 21. Mimo intensywnie padającego śniegu i ograniczonej widzialności dostrzegła biegającego po lewym pasie ruchu dużego psa. Zwierzę - jak podkreślają funkcjonariusze - "w każdej chwili mogło doprowadzić do groźnej kolizji".

"Policjantka natychmiast podjęła odpowiednie działania. Zmniejszyła prędkość, włączyła światła awaryjne i w sposób odpowiedzialny ostrzegła innych kierowców o zagrożeniu. Dzięki jej opanowaniu oraz prawidłowej reakcji również kierowcy jadący za nią zachowali ostrożność, co pozwoliło uniknąć niebezpiecznych manewrów" - czytamy w komunikacie mokotowskiej policji.

Pies biegał po drodze szybkiego ruchu Źródło: Policja

Opiekun odebrał psa, przydał się chip

Kobiecie udało się złapać psa i zaprowadzić do samochodu. Następnie zawiozła zwierzę do najbliższej czynnej kliniki weterynaryjnej w Kielcach.

Lekarz odczytał z chipa dane właściciela czworonoga, który niezwłocznie przyjechał po swojego pupila.

"Ta sytuacja pokazuje, że służba w policji nie kończy się wraz z zakończeniem dyżuru. Postawa policjantki jest doskonałym przykładem odpowiedzialności, profesjonalizmu oraz wrażliwości na bezpieczeństwo ludzi i zwierząt. Dzięki jej zdecydowanym działaniom nie doszło do tragedii na drodze, a zwierzę bezpiecznie wróciło do swojego właściciela. Przypominamy, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczanie zwierząt oraz reagowanie na wszelkie zagrożenia na drodze. Każda szybka i rozsądna decyzja może uratować życie" - zaapelowała policja.

