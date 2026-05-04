Kielce Awantura, podpalony materac i alkohol. Policja zatrzymała pacjentów SOR Anna Winiarska

Do zdarzeń doszło w odstępie kilku dni. Pierwszy z mężczyzn - 49-latek - został przyjęty na oddział ratunkowy w nocy z 24 na 25 kwietnia. Był nietrzeźwy.

"Awanturował się, krzyczał oraz używał słów wulgarnych. Uszkodził także mienie placówki poprzez podpalenie materaca szpitalnego" - podaje policja.

Pacjent został zatrzymany i już dwa dni później, w poniedziałek, trafił przed oblicze sądu. Usłyszał wyrok miesiąca ograniczenia wolności z obowiązkiem 40 godzin nieodpłatnej pracy na cele społeczne. Mężczyzna odpowie też za uszkodzenie mienia.

Po alkoholu i w trakcie spożycia

Drugi incydent miał miejsce w skarżyskim szpitalu w środę po południu. Wówczas przyjęto na oddział 64-latka. Jak podaje policja, mężczyzna był "w widocznym stanie po spożyciu alkoholu".

Awantury w skarżyskim szpitalu Źródło: KPP Skarżysko-Kamienna

"Jego zachowanie również zakłóciło spokój i porządek w placówce leczniczej. Mężczyzna awanturował się, krzyczał, używał słów wulgarnych, a nawet spożywał alkohol" - czytamy w komunikacie.

64-latek również został zatrzymany po zakończeniu hospitalizacji. Policja zapowiada, że mężczyzna wkrótce usłyszy wyrok.

"Przepis regulujący odpowiedzialność za wykroczenie zakłócenia spokoju popełnione w placówce leczniczej i przewidujący surowsze kary obowiązuje od 2 stycznia 2026 roku. Policja może wystąpić do sądu z tzw. trybem przyspieszonym, co oznacza, że w ciągu maksymalnie 48 godzin od zatrzymania sprawca staje przed sądem" - przypomina policja.

