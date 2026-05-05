Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kielce

14-latek wjechał quadem w drzewo i słup, wiózł dwie nastolatki. Nagranie

Zrzut ekranu 2026-05-05 154229
14-latek kierował quadem pod Sandomierzem. Uderzył w drzewo i słup – sprawa trafi do sądu rodzinnego
Źródło: KPP w Sandomierzu
14-latek kierujący quadem z dwiema pasażerkami stracił panowanie nad pojazdem, a potem uderzył w drzewo i betonowy słup. Cała trójka odniosła niegroźne obrażenia. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Do groźnego wypadku z udziałem nieletnich doszło w poniedziałek, 4 maja, około godziny 19.30 w jednej z miejscowości pod Sandomierzem, na szutrowej drodze gminnej pomiędzy sadami owocowymi. Jak ustalili policjanci, 14-latek kierujący quadem przewoził dwie pasażerki w wieku 13 i 14 lat. W pewnym momencie chłopiec stracił panowanie nad rozpędzonym pojazdem, zjechał z drogi, uderzył w drzewo, a następnie w betonowy słup.

Nastolatek uderzył w drzewo i słup
Nastolatek uderzył w drzewo i słup
Źródło: KPP w Sandomierzu

"Cała trójka może mówić o wyjątkowym szczęściu - chłopiec trafił do szpitala z obrażeniami nie zagrażającymi jego życiu. W przypadku dziewczynek skończyło się na powierzchownych otarciach" - przekazała policja.

Jak poinformowali funkcjonariusze, żadne z dzieci nie miało założonego kasku ochronnego. 14-latek nie posiadał też wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem. Sam quad nie był ubezpieczony i nie miał ważnego przeglądu technicznego.

Nastolatek uderzył w drzewo i słup
Nastolatek uderzył w drzewo i słup
Źródło: KPP w Sandomierzu

Sprawa trafi do sądu rodzinnego i nieletnich. Chłopiec odpowie za kierowanie bez uprawnień, spowodowanie kolizji oraz jazdę i przewożenie pasażerów bez kasków. Konsekwencje poniesie także 45-letni właściciel pojazdu, który udostępnił go nieletniemu.

Policjanci apelują do rodziców o rozwagę i odpowiedzialność. Przypominają, że udostępnianie pojazdów dzieciom bez odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków.

TVN24
Dowiedz się więcej:

TVN24

Na żywo

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Sandomierzu

Udostępnij:
Tagi:
ŚwiętokrzyskiePolicjaquad
Czytaj także:
imageTitle
Zaskakujący plan Evenepoela przed Tour de France
EUROSPORT
shutterstock_2558469751
Rząd USA zacieśnia więzi z Big Techami. Sprawdzi modele AI przed premierą
BIZNES
Grzywna i prace społeczne za "krytykę masowej migracji"? Tego UE nie wprowadza
Grzywna za "krytykę masowej migracji"? Co zakłada nowa strategia UE
Zuzanna Karczewska
pap_20230402_0PM
Symboliczny koniec Kościoła III RP
Tomasz P. Terlikowski
Burza, pioruny
Gdzie jest burza? Pojawiły się pierwsze wyładowania
METEO
Kradzież skarbony w kościele
Najpierw przyglądał się świecznikom, potem ukradł skarbonę
WARSZAWA
Kalkulator kredyt pieniądze rachunki opłaty
Co z inflacją? Tak Polacy widzą najbliższy rok
BIZNES
Bad Bunny na gali Met w Nowym Jorku
"50 lat starszy" Bad Bunny na gali Met
Kultura i styl
Emmanuel Macron
Macron zaskoczył w Armenii. Pianino, perkusja i francuski klasyk
Świat
leki lekarstwa tabletki AdobeStock_472265745
Działa, choć nie ma fizycznego powodu. Naukowcy wyjaśniają tajemnice placebo
Bartłomiej Plewnia
2026-05-05T124001Z_1_LOP797905052026RP1_RTRMADP_BASEIMAGE-960X540_IRAN-CRISIS-PENTAGON
"Jeśli zaatakujecie...". Szef Pentagonu do Iranu
Świat
Straż miejska interweniowała na Bemowie (zdjęcie ilustracyjne)
"Była zakrwawiona i miała rozciętą wargę". Jej partner został zatrzymany
WARSZAWA
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Popękane płyty nagrobków, przewrócone tablice
WARSZAWA
Humbak Timmy na barce
Czy ziścił się najgorszy scenariusz? "Z dużym prawdopodobieństwem"
METEO
Coinbase
Giełda kryptowalut tnie etaty. Zwolnienia obejmą kilkaset osób
BIZNES
Linie lotnicze reagują na koronawirusa
Mniej połączeń, droższe bilety. Przewoźnicy zaciskają pasa
BIZNES
Szłapka
Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych
BIZNES
Sztuczna inteligencja
Ten instytut będzie chronił dzieci. Wśród darczyńców OpenAI
BIZNES
imageTitle
Strach przed mundialem. "Worki na śmieci z ludzkimi szczątkami"
EUROSPORT
mri rezonans magnetyczny AdobeStock_417893273
Pierwsze objawy przed osiemnastką. "Nie mówimy im od razu, że to na całe życie"
Zdrowie
Matura 2026. Pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w XII LO w Szczecinie
Do matury z tego przedmiotu przystąpiło sześć osób
Polska
Policja zatrzymała "odbieraka"
Odbierał karty od oszukanych i wypłacał gotówkę
WARSZAWA
giełda notowania
Miliony na giełdach, ale bez euforii. Europejskie debiuty czekają na ożywienie
BIZNES
Hołownia
Hołownia: naprawdę musiałbym być idiotą
Polska
Śmiertelny wypadek w powiecie polkowickim
Śmiertelny wypadek po kradzieży auta. Jest wyrok
Wrocław
hantavirus
Hantawirus na statku wycieczkowym. Podejrzewana jest transmisja między ludźmi
Zuzanna Kuffel
A convoy of armoured vehicles of the Russian peacekeepes stand on a side of the Yerevan-Sevan highway in Armenia, 13 November 2020
Moskwa traci sojusznika? "Synchronizowania zegarków nie będzie"
Tatiana Serwetnyk
Karol Nawrocki
"Prezydent jak zwykle łapie się argumentów, które są z księżyca"
Polska
Matura 2026. Pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w XII LO w Szczecinie
Co było na maturze z matematyki? Zobacz arkusz
Polska
Finisz zapisów na siódmą edycję Rowerowego Maja
W tej akcji bierze udział 200 tysięcy dzieci
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica