Kielce

Bili tłuczkiem, trzymali w klatce dla psa. Wyrok uchylony. "Nienależyta obsada sądu"

Kielce
Sąd Najwyższy uchylił wyrok wobec Roberta T., pseudonim "Robson", oraz Adriana C., pseudonim "Świrus", skazanych za brutalne pobicie dilera i uwięzienie go w klatce dla psa. Powód? "Nienależyta obsada sądu", który skazywał obu mężczyzn. Chodzi o sędzię, która za rządów PiS zrobiła błyskawiczną karierę.

Sąd Najwyższy uchylił niedawno wyrok wobec dwóch mężczyzn, którzy brali udział w krwawych porachunkach związanych z odzyskaniem długów za narkotyki. O sprawie jako pierwszy poinformował dziennikarz Grzegorz Walczak z "Gazety Wyborczej".

Chodzi o sprawę, która zakończyła się prawomocnym wyrokiem już w styczniu 2023 roku. Wówczas Sąd Apelacyjny w Krakowie podtrzymał wyrok kieleckiego Sądu Okręgowego, który skazał Roberta T., pseudonim "Robson", oraz Adriana C., pseudonim "Świrus", za brutalne przestępstwa.

Praworządność rozbiła się o maskę czerwonej osobówki
Praworządność rozbiła się o maskę czerwonej osobówki

Bartłomiej Plewnia

Kilkadziesiąt godzin w klatce dla psa

Obaj mężczyźni zostali przez sąd apelacyjny uznani za winnych tego, że w kwietniu 2020 roku uwięzili dilera narkotykowego Daniela B., który miał do oddania pokaźny dług. Jako że nie potrafił uzbierać wymaganych 24 tysięcy złotych, mężczyźni chcieli skłonić go do znalezienia potrzebnych pieniędzy w niezwykle brutalny sposób.

Krakowski sąd stwierdził, że "Robson" i "Świrus" pobili Daniela B. tłuczkiem do mięsa, którym okładali go po całym ciele. Następnie mieli związać mu ręce i nogi taśmą klejącą i wrzucić do klatki dla psa. Kojec był długi na 105 centymetrów, szeroki na 73 i wysoki na 81.

Handlarz narkotykami spędził w zamknięciu kilkadziesiąt godzin. Czas ten miał wykorzystać, by wymyślić sposób na znalezienie pieniędzy.

I wymyślił. - Mężczyzna ten podjął się ściągnięcia długu narkotykowego od swojego dłużnika, którego ściągnięto do lasu i tam wymuszono na nim zapłatę należności za narkotyki - powiedział tvn24.pl sędzia Tomasz Szymański, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Sprawa wywiezionego do lasu dłużnika zakończyła się już prawomocnym wyrokiem.

Sprawa uwięzienia dilera - jak uznał sąd, wiążącego się ze "szczególnym udręczeniem" - także przeszła przez obie instancje. Wyrok przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie zapadł 13 stycznia 2023 roku. Sąd podtrzymał kary wymierzone przez sąd w Kielcach - Robert T. dostał dziewięć lat więzienia, a Adrian C. - siedem lat.

Kara dla "Robsona" była wyższa, bo śledczy oskarżyli go o jeszcze jedno przestępstwo, do którego doszło w Kielcach w maju 2020 roku. Robert T. miał wtargnąć z kilkoma osobami do mieszkania młodej pary, a następnie pobić 24-latka i 22-latkę pałką teleskopową. Zdaniem śledczych również to zdarzenie mogło mieć związek z porachunkami na tle narkotykowym.

Policjanci zatrzymali swojego szefa. Odebrali mu prawo jazdy
Policjanci zatrzymali swojego szefa. Odebrali mu prawo jazdy

Rzeszów

Skargę kasacyjną na wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie złożyli obrońcy obu mężczyzn. Jeden z nich dowodził między innymi, że sąd nie rozstrzygnął takich kwestii jak wymiary drzwiczek do klatki albo tego, czy diler sam wszedł do kojca, czy też został do niego wrzucony.

Sąd Najwyższy skupił się jednak na kwestii formalnej, bo dotyczącej tego, kto w tej sprawie orzekał. Chodzi o sędzię Katarzynę Wysokińską-Walenciak, której obecność w składzie orzekającym została przez SN uznana za "nienależytą obsadę" sądu.

Kariera sędzi "uległa zdecydowanemu przyspieszeniu"

Dlaczego? W uzasadnieniu wyroku czytamy, że obecność tej samej sędzi w różnych składach orzekających była "już wielokrotnie przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego". Choć w ostatnich latach co najmniej 11 razy SN stosował wobec niej tak zwane testy niezależności, to nie przeszła ona pomyślnie żadnego z nich.

W uzasadnieniu uchylenia wyroku wobec "Robsona" i "Świrusa" powtórzono argumentację z poprzednich tego typu spraw, w których analizowano przeszłość krakowskiej sędzi. Sąd Najwyższy stwierdził, że kariera sędzi Katarzyny Wysokińskiej-Walenciak "uległa zdecydowanemu przyspieszeniu w 2018 roku" i zdaniem SN "należy to wiązać z faktem podpisania w grudniu 2017 r. listy poparcia dla niektórych sędziów kandydujących do składu tworzonej wówczas Krajowej Rady Sądownictwa".

Poparcie Wysokińskiej-Walenciak obejmowało także ówczesną prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, a później przewodniczącą upolitycznionej KRS, Dagmarę Pawełczyk-Woicką.

Czy można rozwiązać ten węzeł gordyjski? "Odpowiadam kategorycznie, że nie"
Czy można rozwiązać ten węzeł gordyjski? "Odpowiadam kategorycznie, że nie"

Polska

Sędzia Wysokińska-Walenciak od 28 grudnia 2017 roku była delegowana do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. 15 stycznia 2018 roku powołano ją do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, a od 1 października 2020 roku była wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku SN, duże znaczenie dla oceny sędzi Wysokińskiej-Walenciak ma "równoczesność (lub zbliżony czas) uruchomienia drogi awansowej z objęciem ważnego stanowiska w administracji sądowej w drodze arbitralnej decyzji Ministra Sprawiedliwości", którym wówczas był Zbigniew Ziobro.

Sąd Najwyższy stwierdził, że okoliczności powołania sędzi "mogą wzbudzić w przekonaniu jednostek uzasadnione wątpliwości co do niezależności od czynników zewnętrznych składu sądu utworzonego z jej udziałem, a w szczególności, od bezpośrednich lub pośrednich wpływów władzy wykonawczej".

Na tej podstawie Sąd Najwyższy stwierdził, że "wobec zachodzenia wskazanej powyżej bezwzględnej przesłanki odwoławczej zaskarżony wyrok należało uchylić, a sprawę przekazać Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania".

Sędzia krzyczała podczas rozprawy, ministerstwo interweniuje
Sędzia krzyczała podczas rozprawy, ministerstwo interweniuje

Opole

Będzie kolejny wyrok

Jak powiedział nam sędzia Tomasz Szymański z Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w sprawie Roberta T. i Adriana C. został już wyznaczony nowy skład sędziowski, a rozprawa została zaplanowana na 14 maja.

Robert T. przebywa obecnie w areszcie. Adrian C. został jednak niedawno wypuszczony na wolność. Dlaczego? - Sąd Najwyższy, uchylając wyrok, uchylił też areszt tymczasowy wobec Adriana C., ponieważ znaczna część kary została już przez niego odbyta - wyjaśnił rzecznik.

Sędzia Katarzyna Wysokińska-Walenciak na początku 2024 roku została odwołana z funkcji wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Obecnie orzeka ona w innym niż wcześniej wydziale - Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: tvn24.pl, "Gazeta Wyborcza"

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

SądSprawy sądowe w PolsceWyroki sądowe w PolsceSąd NajwyższyPrzestępstwaNarkotykisędziowie
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Zmiany w rencie wdowiej
BIZNES
shutterstock_2318800287
Spór pomiędzy OpenAI a Muskiem nabiera na sile. Apel do prokuratorów przed rozprawą
BIZNES
Rząd i PO: w 2025 roku na zdrowie 6,5 proc. PKB. Czego nie mówią
Polityczny spór o zdrowie. Wotum nieufności, projekty zmian i głos związkowców
Piotr Wójcik
jfk airport lotnisko nowy jork shutterstock_1818136
Poród przed lądowaniem w USA. Jakie obywatelstwo dla dziecka?
Zbudowano 64 domy
Wybudowali domy na wynajem, by zatrzymać mieszkańców
Tomasz Mikulicz
J.D. Vance i Viktor Orban
J.D. Vance na Wegrzech. Ujawnił powód, dla którego "wysłał go prezydent USA"
imageTitle
Legenda NBA ma dość nieefektownych wsadów. Szykuje rewolucję
Najnowsze
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
71-latek zmarł po policyjnej interwencji. Pierwsze ustalenia prokuratury
Wrocław
Silny wiatr
Jeszcze więcej powiatów z alarmami. Tu trzeba uważać
METEO
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant śmiertelnie postrzelił zatrzymanego. Jest śledztwo
WARSZAWA
Korek na A6 w stronę Berlina (zdjęcie ilustracyjne)
Wielki korek na A6 w stronę Berlina
Szczecin
Donald Trump
"W nocy zginie cała cywilizacja". Nowy wpis Trumpa
TUSK-NAWROCKI
Nawrocki pisze list do Tuska. "Wzywam Pana"
BIZNES
Rozkładał opony na trzypasmowej drodze
Zastawił pułapkę na kierowców. Rozkładał opony na trzypasmówce
Elbląg
imageTitle
Leciały iskry. Pytanie o stare rany przed hitem Real - Bayern
Najnowsze
Rynki, giełda, Wall Street, Donald Trump, maklerzy, inwestorzy
Sygnał ostrzegawczy dla świata. "Coraz bardziej przerażające zjawisko"
BIZNES
Reakcja naukowczyni NASA
W Houston łapali się za głowę. To zobaczyła załoga Oriona
METEO
imageTitle
Z ortezą na nodze. Dopiero co operacja, on już trenuje
EUROSPORT
Chwilowe załamanie pogody
Ciemne chmury nad stolicą. Deszcz, silny wiatr, powalone drzewa
WARSZAWA
Ukrył się w zabudowie spłuczki toalety
Nad deską sedesową zauważyli stopę, w zabudowie spłuczki znaleźli mężczyznę
Białystok
Wypadek w miejscowości Podzagajnik
Bus zderzył się z autem, trzy osoby ranne
WARSZAWA
Lotnisko Chopina w Warszawie
Z lotniska prosto do aresztu. Dwóch zatrzymanych na Okęciu
WARSZAWA
imageTitle
Hurkacz czekał na taki dzień od stycznia. Wygrana w "domu"
EUROSPORT
Policja znalazła ciało kobiety (zdjęcie ilustracyjne)
Wędkarz znalazł ludzką czaszkę. Policjanci kolejne szczątki. Śledztwo
Szczecinek
Szpital Kopernika w Łodzi
Pijane pielęgniarki na dyżurze zwolnione z pracy. Po policję zadzwonił pacjent
Piotr Krysztofiak
Viktor Orban i Władimir Putin
Media: Orban gotów do pomocy Putinowi. "Jestem do dyspozycji"
Akcja antyterrorystów na budynku w Warszawie w okolicy Ronda Radosława
Black Hawk nad budynkiem, antyterroryści na dachu. Minister potwierdza zatrzymania
WARSZAWA
Zdjęcie satelitarne irańskiej wyspy Chark przed atakami USA
Atak na kluczową wyspę. To serce irańskiego eksportu ropy
BIZNES
pudzian karol
Trening Nawrockiego i "Pudziana". Sikorski komentuje
Polska
33 kilogramy narkotyków zabezpieczyli policjanci
Narkotyki warte dwa miliony złotych, trzy osoby zatrzymane
Trójmiasto

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica