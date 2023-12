Wezbrana rzeka w Pińczowie. Przekroczony stan ostrzegawczy

Stan ostrzegawczy na Nidzie został przekroczony o 10 centymetrów. Ostrzeżenie drugiego stopnia o wezbraniu wód z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych na rzekach Nida i Kamiena oraz w zbiorniku Brody Iłżeckie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę. W czwartek alert dotyczący odcinka Nidy od ujścia Czarnej Nidy do ujścia do Wisły został przedłużony.

Synoptycy przewidują, że na Nidzie notowany będzie dalszy wzrost poziomu wody w profilu Pińczów powyżej stanu ostrzegawczego. Na Kamiennej powyżej zbiornika Brody Iłżeckie także będzie notowany dalszy wzrost z możliwym przekroczeniem stanu ostrzegawczego w profilach Bzin i Wąchock (wpływ na to będzie mieć także praca urządzeń hydrotechnicznych). Obecny alert obowiązuje do piątku do godz. 10. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk meteorolodzy ocenili na 90 proc.