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Kielce

Nie było czasu na negocjacje. 29-latek został obezwładniony. Nagranie

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Mężczyzna demolował sklep, szybko obezwładnili go policjanci
Agresywny mężczyzna został obezwładniony przez policjantów
Źródło wideo: Świętokrzyska Policja
Źródło zdj. gł.: Świętokrzyska Policja
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Policjanci z Pińczowa (woj. świętokrzyskie) zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który miał skakać po zaparkowanych przy jednej z ulic samochodach. Na miejscu okazało się, że 29-latek był bardzo agresywny i zdemolował sklep. Policjanci opublikowali film z akcji.

Do zdarzenia doszło 18 września rano w Pińczowie. Do policji wpłynęło zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który skakał po zaparkowanych samochodach. Okazało się, że jego zachowanie było jeszcze bardziej niebezpieczne.

Nie było czasu na negocjacje

Jak informuje świętokrzyska policja w komunikacie, na miejsce został skierowany patrol, ale początkowo nikogo nie było przy zaparkowanych pojazdach. Policjanci zauważyli jednak, że wewnątrz pobliskiego sklepu znajdują się dwie osoby. Przez witrynę sklepową dostrzegli, że jeden z mężczyzn zachowuje się agresywnie, kopnięciami i uderzeniami pięści niszczył sklepowe półki. "Sytuacja była dynamiczna, ekspedientka wybiegła ze sklepu, a policjanci natychmiast weszli do środka. Nie było czasu na negocjacje. Funkcjonariusze szybko obezwładnili 29-latka. Jak się okazało, mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało ponad 1,5 promila" - czytamy w komunikacie.

Mężczyzna demolował sklep, szybko obezwładnili go policjanci
Mężczyzna demolował sklep, szybko obezwładnili go policjanci
Źródło zdjęcia: Świętokrzyska Policja

Policjanci ustalili też, że 29-latek uszkodził jeden z zaparkowanych samochodów. Mężczyzna został zatrzymany, za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PińczówŚwiętokrzyskiePolicjaSąd
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