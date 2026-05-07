Pożar w domu. Jednego z mieszkańców ewakuowano z balkonu
Pożar wybuchł w budynku jednorodzinnym w czwartek rano. Jak podała świętokrzyska straż pożarna, konieczna była ewakuacja jednej osoby. Dwie inne opuściły sąsiedni lokal przed przyjazdem strażaków.
Strażacy informują, że zwarta zabudowa szeregowa utrudnia działania, ogień rozprzestrzenił się na sąsiednie budynki
Na miejscu jest 10 zastępów straży pożarnej, w tym między innymi trzy drabiny mechaniczne, które umożliwiają podawanie środków gaśniczych na pożar z góry.
