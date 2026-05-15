Uciekał, potrącił policjanta. Był pijany, ma dożywotni zakaz prowadzenia

Nietrzeźwy i z dożywotnim zakazem potrącił policjanta, 40-latek zatrzymany po pościgu Źródło wideo: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło zdj. gł.: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Do niebezpiecznych wydarzeń doszło we wtorek przed godziną 9 rano. Patrol drogówki na ulicy Grzybowej w Ostrowcu Świętokrzyskim próbował zatrzymać do kontroli kierowcę Peugeota, który nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, jednak mężczyzna, zamiast się zatrzymać - przyspieszył.

Podczas ucieczki kierowca wjeżdżał w boczne uliczki. W końcu zwolnił, a wtedy jeden z funkcjonariuszy wyszedł z radiowozu i podbiegł do Peugeota.

"Pojazd z niewielką prędkością, jednak cały czas się poruszał, a siedzący za kierownicą nie reagował na polecenia. Mężczyzna w pewnym momencie gwałtownie skręcił w lewo, uderzając w umundurowanego policjanta, po czym najechał na krawężnik. Wówczas, gdy samochód zatrzymał się, policjant wyciągnął kierowcę z pojazdu" - przekazała w komunikacie kom. Ewelina Wrzesień, oficer prasowa ostrowieckiej policji.

Zatrzymanym mężczyzną okazał się 40-letni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego. Badanie alkomatem wykazało, że miał on ponad pół promila alkoholu w organizmie. Powodów jego ucieczki było jednak więcej, bo mężczyzna miał też orzeczony przez sąd dożywotni zakaz kierowania pojazdami.

40-latek trafił do policyjnej celi, a następnie usłyszał zarzuty jazdy w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się do kontroli drogowej, jazdy mimo cofniętych uprawnień, wywierania wpływu na czynności urzędowe, naruszenia nietykalności cielesnej i uszkodzenia ciała funkcjonariusza. Grozi mu teraz do pięciu lat więzienia.

W czwartek na wniosek prokuratora ostrowiecki sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 40-latka na dwa miesiące.

