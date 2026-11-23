Kielce Marsz po tragicznym ataku w Krakowie. "To nas boli i to nas łączy"

Ulicami Ostrowca Świętokrzyskiego przeszedł Marsz Milczenia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Około stu osób wzięło udział w marszu, który przeszedł ulicami Ostrowca Świętokrzyskiego - relacjonował na antenie TVN24 Konrad Borusiewicz. Uczestnicy chcieli okazać wsparcie rodzinom ofiar zamachu w Krakowie z 7 listopada oraz wyrazić sprzeciw wobec przemocy.

- Mieszkamy na przedmieściach, ale czujemy, że to ważne i że powinniśmy tutaj być - powiedziała reporterowi TVN24 jedna z uczestniczek marszu.

- Uważamy, że tego typu akcje są niezwykle cenne. Szkoda, że odbywają się w tak tragicznych okolicznościach, ale chcemy pokazać, że to nas boli i to nas łączy. To są sprawy, nad którymi trzeba pracować. Bardzo cenimy tę inicjatywę i nie mogło nas tutaj zabraknąć - mówiła kolejna uczestniczka.

Marsz rozpoczął się przed domem kultury, a zakończył przed komendą policji. Uczestnicy chcieli w ten sposób podziękować funkcjonariuszom za ich reakcję.

Z Ostrowca Świętokrzyskiego pochodził 24-letni Michał O., sprawca zamachu. Mężczyzna mieszkał z rodzicami w jednym z bloków. Miał również młodszą siostrę, która studiowała w Krakowie. Członkowie jego najbliższej rodziny także zginęli z jego rąk.

Atak w Krakowie

Do ataku w Krakowie doszło 7 listopada. 24-letni Michał O. wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

W nocy tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł po dwóch dniach pobytu w szpitalu.

Zamachowca unieszkodliwili dwaj policjanci - starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański, którzy ruszyli za nim w pościg. Na skrzyżowaniu ulicy Stradomskiej z Dietla napastnik uderzył w auto, zatrzymał się, wysiadł i zaczął strzelać do policjantów. Obaj odpowiedzieli ogniem i obaj zostali ranni. Jednemu z nich udało się jednak trafić zamachowca, który padł na ziemię. Wtedy drugi z rannych policjantów dźwignął się ostatkiem sił i oddał do leżącego napastnika kilka strzałów z bliskiej odległości, pozbawiając go możliwości ponownego sięgnięcia po broń.