Kielce Laboratorium narkotykowe w opuszczonym zakładzie. Trzy osoby zatrzymane Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Policjanci zlikwidowali laboratorium narkotykowe Źródło wideo: KWP Kielce Źródło zdj. gł.: KWP Kielce

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W pomieszczeniach po nieczynnym przedsiębiorstwie w pobliżu Ostrowca Świętokrzyskiego policjanci odkryli nielegalne laboratorium narkotyków syntetycznych. Produkowano tam klefedron.

Policjanci zabezpieczyli około 600 kilogramów klefedronu, a także mieszaniny klefedronu i innych substancji chemicznych znajdujące się w 14 zbiornikach typu mauzer.

W tym budynku produkowano klefedron Źródło zdjęcia: KWP Kielce

Funkcjonariusze zabezpieczyli też 3130 litrów mieszanin reakcyjnych, 29 pojemników z acetonem oraz 11 pojemników zawierających kwasy.

Zatrzymali trzech mężczyzn

"Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 42 i 30 lat. Tego samego dnia policjanci zatrzymali kolejnego mężczyznę, 26-latka, który również miał związek z przestępczym procederem. Wszyscy zatrzymani są mieszkańcami powiatu ostrowieckiego" - poinformowała świętokrzyska policja.

W laboratorium znaleziono między innymi pojemniki z substancjami do produkcji narkotyków Źródło zdjęcia: KWP Kielce

Wiadomo, że wszyscy trzej mężczyźni usłyszeli zarzut nielegalnego wytwarzania znacznej ilości substancji psychotropowych. Cała trójka najbliższe miesiące spędzi w areszcie - tak zdecydował Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Podejrzanym grozi od trzech do 20 lat więzienia. Jak zaznaczają policjanci, sprawa jest rozwojowa.