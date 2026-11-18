Laboratorium narkotykowe w opuszczonym zakładzie. Trzy osoby zatrzymane
W pomieszczeniach po nieczynnym przedsiębiorstwie w pobliżu Ostrowca Świętokrzyskiego policjanci odkryli nielegalne laboratorium narkotyków syntetycznych. Produkowano tam klefedron.
Policjanci zabezpieczyli około 600 kilogramów klefedronu, a także mieszaniny klefedronu i innych substancji chemicznych znajdujące się w 14 zbiornikach typu mauzer.
Funkcjonariusze zabezpieczyli też 3130 litrów mieszanin reakcyjnych, 29 pojemników z acetonem oraz 11 pojemników zawierających kwasy.
Zatrzymali trzech mężczyzn
"Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 42 i 30 lat. Tego samego dnia policjanci zatrzymali kolejnego mężczyznę, 26-latka, który również miał związek z przestępczym procederem. Wszyscy zatrzymani są mieszkańcami powiatu ostrowieckiego" - poinformowała świętokrzyska policja.
Wiadomo, że wszyscy trzej mężczyźni usłyszeli zarzut nielegalnego wytwarzania znacznej ilości substancji psychotropowych. Cała trójka najbliższe miesiące spędzi w areszcie - tak zdecydował Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Podejrzanym grozi od trzech do 20 lat więzienia. Jak zaznaczają policjanci, sprawa jest rozwojowa.