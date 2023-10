Nie chciał trafić do więzienia, "zamieszkał" w stercie siana

Za niepłacenie alimentów ma spędzić pół roku w więzieniu. Nie chciał tam jednak trafić. Ukrywał się na własnej posesji, "mieszkając" w stercie siana. Inny poszukiwany dwoma listami gończymi i nakazem doprowadzenia do aresztu wybrał z kolei na kryjówkę szafę.

Dzielnicowi z opatowskiej jednostki uzyskali informację, że ukrywający się 43-letni mieszkaniec gminy Baćkowice może przebywać w miejscu zamieszkania. W piątek po południu pojawili się na jego posesji, Sprawdzili pomieszczenia mieszkalne, ale tam go nie było. Sprawdzali też inne budynku, aż w końcu dotarli do stodoły, gdzie postanowili sprawdzić stertę siana. Po odrzuceniu jednej warstwy zobaczyli przykrytego kołdrą mężczyzny. Po sprawdzeniu okazało się, że to właśnie poszukiwany 43-latek. ostał zatrzymany.