Zakopali cztery psy, jednego udało się uratować. Jest akt oskarżenia 

Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie (woj. świętokrzyskie) skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, którzy mieli zakopać cztery psy. Mężczyźni odpowiedzą za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Grozi im do pięciu lat więzienia.

Zakopali w ziemi cztery psy

Sekcja wykazała, że urodziły się żywe. Zmarły od "uderzeń"

Usłyszeli zarzuty, grozi im do pięciu lat więzienia

Dodała, że Paweł Ć. i Bogusław B. zostali oskarżeni o uśmiercenie czterech szczeniąt. Śledczy uznali, że mężczyźni znęcali się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, co oznacza, że grozi im od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Akt oskarżenia został już skierowany do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie. Grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności.