36-letni mieszkaniec Nowin (woj. świętokrzyskie) został śmiertelnie pobity podczas kłótni na imprezie. Napastnicy oskarżyli go, że nieodpowiednio traktuje partnerkę. Teraz sąd wydał wyrok – obaj pójdą do więzienia, a partnerce zmarłego mają zapłacić odszkodowanie.

Zabójstwo w Nowinach

Do zabójstwa 36-letniego mieszkańca Nowin doszło 17 lipca 2022 r. Śledztwo wykazało, że na jednej z imprez, na której byli obecni Igor K. i Robert W., wybuchła bójka. Oskarżyli oni 36-letniego znajomego o nieodpowiednie traktowanie partnerki, po czym zaatakowali mężczyznę, uderzając go pięściami, używając do tego również drewnianego wałka do ciasta i metalowej tarki. Ponadto kopali go po całym ciele.