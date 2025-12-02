Policjanci ściągnęli kota z drzewa. Opiekunka zwierzęcia dziękuje

Do zdarzenia doszło na terenie gminy Kunów Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nietypowa interwencja miała miejsce w zeszły czwartek. Policjanci z Kunowa, sierżant sztabowy Damian Zakrzewski i sierżant Mateusz Sławek, patrolowali okoliczne miejscowości, kiedy zatrzymała ich kobieta. Jak relacjonują, była roztrzęsiona.

"W rozmowie wyjaśniła, że jej kot przestraszył się innych zwierząt i wdrapał się na wysokie drzewo. (...) obawiała się, że zwierzę może spaść i zrobić sobie krzywdę" - czytamy w komunikacie świętokrzyskiej policji.

Policjanci ściągnęli kota z drzewa Źródło: Świętokrzyska policja

Właścicielka dziękuje

Funkcjonariusze pomogli w ściągnięciu kota z drzewa i przekazali go w ręce właścicielki. Teraz kobieta przesłała do Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim list z podziękowaniami.

"Pragnę wyrazić wdzięczność i podziękować z całego serca (…) za pomoc w uratowaniu i zdjęciu z drzewa mojego kotka. (…) Za zwyczajnie ludzkie podejście i współczucie dla ludzi i zwierząt" - napisała właścicielka zwierzęcia. Jak zaznaczyła, postawa funkcjonariuszy jest "godna do naśladowania i zasługuje na dobre ich uhonorowanie".

Właścicielka dziękuje Źródło: Świętokrzyska policja

Policjanci ściągnęli kota z drzewa Źródło: Świętokrzyska policja

OGLĄDAJ: TVN24 HD