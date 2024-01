Zarzut usiłowania zabójstwa policjantów dla sprawcy ataku na posterunek

"Wykrzykiwał, był wulgarny"

- Trzy kule trafiły w łydki i stopę mężczyzny, co go obezwładniło. Następnie został on przewieziony do starachowickiego szpitala, gdzie poddano go niezbędnym zabiegom medycznym. Po udzieleniu mu pomocy medycznej został zatrzymany. W czasie zdarzenia mężczyzna był trzeźwy – przekazał Prokopowicz.