Zarzut usiłowania zabójstwa policjantów dla sprawcy ataku na posterunek

Wszczął awanturę w posterunku policji w Mircu koło Starachowic (woj. świętokrzyskie). Następnie rzucił w budynek butelką z łatwopalną cieczą i podpalił. Policjanci otworzyli ogień. Mężczyzna z raną postrzałową nogi trafił do szpitala. W środę, 31 stycznia, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa trzech policjantów.

Śledczy czekali tylko opinie biegłych w sprawie stanu zdrowia 59-latka. Mężczyzna został postrzelony w nogę przez interweniujących policjantów. Trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. W środę, 31 stycznia, został przesłuchany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa trzech policjantów, połączony z czynną napaścią oraz ze zniszczeniem mienia. Grozi mu dożywocie. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. Informację o tym, jako pierwszy, podał rmf24.pl.

"Wykrzykiwał, był wulgarny"

Posterunek policji w Mircu, w którym doszło do zdarzenia

Posterunek policji w Mircu, w którym doszło do zdarzenia TVN24

Z budynku wybiegli policjanci. Najpierw oddali strzały ostrzegawcze, a następnie w kierunku mężczyzny, który nie reagował na polecenia funkcjonariuszy. Napastnik został obezwładniony i udzielono mu pierwszej pomocy przedmedycznej. Z raną postrzałową niezagrażającą życiu trafił do szpitala.

Tokarski przekazał, że 59-latek był wcześniej notowany za różne przestępstwa i wykroczenia. W chwili zdarzenia był trzeźwy. - Co nim kierowało, będziemy starali się wyjaśnić to wspólnie z prokuraturą - zapowiedział rzecznik. Pytany o to, czy 59-latek zamierzał rzucić kolejną butelką z łatwopalną cieczą, ocenia, że "sytuacja była niebezpieczna, dynamiczna". Policjanci pracujący wówczas na posterunku nie odnieśli żadnych obrażeń.