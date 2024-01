Mężczyzna postrzelony po ataku na posterunek policji jest w szpitalu. Śledczy czekają na opinię lekarzy

czytaj dalej

Chciałbym, aby w wyborach do sejmików wynik Trzeciej Drogi oscylował między 17 a 20 procent - powiedział marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Dodał, że w wyborach do sejmików czy w dużych miastach jego formacja wystartuje razem z PSL. Odpowiadając na pytanie o Warszawę, Hołownia powiedział, że jego formacji na pewno zależy na tym, "żeby mieć wpływ na to, co dzieje się w mieście".