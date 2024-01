Atak na posterunek policji. Padły strzały. "Napastnik ranny w nogi"

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano w Mircu, w powiecie starachowickim. - Mężczyzna wszczął awanturę. Następnie opuścił budynek, odpalił butelkę z łatwopalną cieczą i rzucił w posterunek - powiedział podinspektor Kamil Tokarski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach.

Strzały przed posterunkiem

- Wyłożył przed budynek kilka butelek z łatwopalną cieczą, a następnie jedną z nich rzucił w kierunku budynku i go podpalił - mówi rzecznik świętokrzyskiej policji Kamil Tokarski.

59-latek trafił do szpitala. - Mężczyzna jest pod opieką lekarzy, ma kilka ran postrzałowych nóg - mówi rzecznik policji.

"Wykrzykiwał, był wulgarny"

Tokarski przekazał, że 59-latek był wcześniej notowany za różne przestępstwa i wykroczenia. W chwili zdarzenia był trzeźwy. - Co nim kierowało, będziemy starali się wyjaśnić to wspólnie z prokuraturą - zapowiedział rzecznik. Pytany o to, czy 59-latek zamierzał rzucić kolejną butelką z łatwopalną cieczą, ocenia, że "sytuacja była niebezpieczna, dynamiczna". Policjanci pracujący wówczas na posterunku nie odnieśli żadnych obrażeń.