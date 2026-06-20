Kielce Atak w domu, nie żyje mężczyzna. Trwa obława, w akcji 300 policjantów, psy tropiące i śmigłowiec Piotr Krysztofiak |

Mężczyzna zaatakował swoich teściów nożem. Trwa obława Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rzecznik świętokrzyskiej policji mł. insp. Kamil Tokarski podkreślił, że zmobilizowano "ogromne siły" w celu schwytania napastnika. - W działania zaangażowanych jest blisko 300 policjantów. Nie tylko z Jędrzejowa, ale również z komendy wojewódzkiej – przekazał rzecznik. Poszukiwania wspierane są specjalistycznym sprzętem, w tym śmigłowcem z Komendy Głównej Policji oraz quadami z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Trwają poszukiwania napastnika Źródło zdjęcia: TVN24

Równocześnie trwają czynności dochodzeniowo-śledcze oraz procesowe na miejscu tragedii.

Stan rannej kobiety lekarze określają jako bardzo poważny, choć stabilny. Policja przygotowuje się również do publikacji wizerunku oraz pełnych danych podejrzewanego, co "nastąpi po dopełnieniu niezbędnych procedur prawnych".

Policja potwierdziła, że poszukiwany mężczyzna to były funkcjonariusz.

- Odszedł na emeryturę w lutym 2023 roku. To jest funkcjonariusz, który był związany głównie z pionem prewencji – wyjaśnił mł. insp. Kamil Tokarski. Rzecznik dodał, że 49-latek nie posiada zezwolenia na broń palną.

Trwa policyjna obława za napastnikiem Źródło zdjęcia: TVN24

Apel policji

Policja apeluje do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji pod numer alarmowy 112. Każdy sygnał od obywateli jest traktowany priorytetowo i poddawany wnikliwej weryfikacji przez śledczych.

- Absolutnie odradzałbym, żeby próbować na własną rękę zatrzymać mężczyznę – podkreślił mł. insp. Tokarski.

Poszukiwania w trudnym terenie powiatu jędrzejowskiego trwają nieprzerwanie, a policja zapewnia o pełnej determinacji w doprowadzeniu do zatrzymania sprawcy w jak najkrótszym czasie.

Atak w domu

Tragedia rozegrała się w piątek, 19 czerwca, w godzinach popołudniowych w miejscowości Mierzawa, położonej w gminie Wodzisław w powiecie jędrzejowskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-letni mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. Pomimo natychmiastowej próby ratowania życia 80-letni mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. Jego 76-letnia żona z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala, a sprawca zbiegł z miejsca zbrodni.

OGLĄDAJ: TVN24