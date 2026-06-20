Kielce Trwa obława za nożownikiem, w akcji 300 policjantów, psy tropiące i śmigłowiec. Wydano list gończy Piotr Krysztofiak Filip Czerwiński Zespół autorów |

Mężczyzna zaatakował swoich teściów nożem. Trwa obława Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja

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Według listu gończego Dariusz Równicki ma 49 lat, około 180 centymetrów wysokości, a także krótkie szatynowe włosy i zakola. Miał być ubrany w jasnoniebieską koszulkę z krótkim rękawem, ciemne spodnie dresowe oraz buty sportowe. Według policji odjechał na żółto-czarnej hulajnodze elektrycznej.

Dariusz Równicki Źródło zdjęcia: Policja

Rzecznik świętokrzyskiej policji mł. insp. Kamil Tokarski podkreślił, że zmobilizowano "ogromne siły" w celu schwytania napastnika. - W działania zaangażowanych jest blisko 300 policjantów. Nie tylko z Jędrzejowa, ale również z komendy wojewódzkiej – przekazał rzecznik. Poszukiwania wspierane są specjalistycznym sprzętem, w tym śmigłowcem z Komendy Głównej Policji oraz quadami z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Trwają poszukiwania napastnika Źródło zdjęcia: TVN24

Poważny stan ranionej nożem kobiety

Równocześnie trwają czynności dochodzeniowo-śledcze oraz procesowe na miejscu tragedii.

Stan rannej kobiety lekarze określają jako bardzo poważny, choć stabilny.

Policja potwierdziła, że poszukiwany mężczyzna to były funkcjonariusz. - Odszedł na emeryturę w lutym 2023 roku. To jest funkcjonariusz, który był związany głównie z pionem prewencji – wyjaśnił mł. insp. Kamil Tokarski. Rzecznik dodał, że 49-latek nie posiada zezwolenia na broń palną.

Trwa policyjna obława za napastnikiem Źródło zdjęcia: TVN24

Apel policji o ostrożność

Policja apeluje do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji pod numer alarmowy 112. Każdy sygnał od obywateli jest traktowany priorytetowo i poddawany wnikliwej weryfikacji przez śledczych.

- Absolutnie odradzałbym, żeby próbować na własną rękę zatrzymać mężczyznę - podkreślił mł. insp. Tokarski.

Poszukiwania w trudnym terenie powiatu jędrzejowskiego trwają nieprzerwanie, a policja zapewnia o pełnej determinacji w doprowadzeniu do zatrzymania sprawcy w jak najkrótszym czasie.

Atak nożem w domu

Tragedia rozegrała się w piątek, 19 czerwca, w godzinach popołudniowych w miejscowości Mierzawa, położonej w gminie Wodzisław w powiecie jędrzejowskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-letni mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. Pomimo natychmiastowej próby ratowania życia 80-letni mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. Jego 76-letnia żona z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala, a sprawca zbiegł z miejsca zbrodni.

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