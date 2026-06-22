Trwa obława na nożownika z Mierzawy. Zaatakował teściów, 80-latek nie żyje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Czwartą dobę trwa obława za 49-letnim Dariuszem Równickim. Emerytowany policjant w piątek zamordował w Mierzawie w powiecie jędrzejowskim swojego 80-letniego teścia i ranił ciężko 76-letnią teściową. Jak przekazała nam kielecka policja, obecnie - tylko w terenie - w obławie działa około 100 funkcjonariuszy wspieranych przez śmigłowiec.

- Przyjmujemy, że mężczyzna jest na terenie powiatu jędrzejowskiego. Nie możemy też wykluczyć, że się przemieszcza, więc obszar poszukiwań cały czas się zmienia. Nieustannie w dzień i w nocy prowadzimy czynności - powiedział nam w poniedziałek mł. insp. Kamil Tokarski oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Policjantom z województwa świętokrzyskiego pomagają także mundurowi z ościennych regionów: Małopolski, Podkarpacia i z Mazowsza. Funkcjonariusze chronią także rodzinę podejrzanego.

- Rodzina jest pod naszą opieką. Ze względu na jej dobro nie możemy udzielić więcej informacji w tym zakresie - przekazał tvn24.pl mł. insp. Kamil Tokarski.

Trwają poszukiwania napastnika, w akcji bierze udział policyjny śmigłowiec Źródło zdjęcia: TVN24

Dariusz Równicki ma już zarzuty

- Prokurator wszczął śledztwo i wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów w stosunku do Dariusza Równickiego, ponieważ tutaj co do osoby sprawcy nie było żadnych wątpliwości - poinformował tvn24.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach prokurator Daniel Prokopowicz.

Pierwszy zarzut dotyczy "dokonania zabójstwa mężczyzny, który był teściem podejrzanego". Drugi związany jest z "usiłowaniem zabójstwa w stosunku do teściowej sprawcy oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała skutkujących chorobą zagrażającą życiu". Jak dodał rzecznik, po sekcji zwłok oraz po analizie dokumentacji medycznej zarzuty będą uzupełnione o opis konkretnych obrażeń.

Trwa policyjna obława za napastnikiem Źródło zdjęcia: TVN24

Za mężczyzną wydano list gończy. Prokurator złożył także wniosek o tymczasowy areszt, który został uwzględniony przez sąd. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Prokuratura jest już po oględzinach miejsca zdarzenia i zwłok.

- Ciosów było co najmniej kilka - w jednym i drugim przypadku. To były ciosy zadawane nożem, zadawane od tyłu, w potylicę, w okolice szyi - opisywał w rozmowie z nami prok. Prokopowicz.

Przesłuchano także świadków - poza ranną 76-latką, która w stanie ciężkim znajduje się w szpitalu.

- Na razie jej stan jest dalej ciężki i nie jest możliwe przeprowadzenie z nią czynności procesowych - czyli przesłuchanie w charakterze świadka, pokrzywdzonej. Oczywiście monitorujemy sytuację. Jeśli tylko jej stan się poprawi i będzie możliwość przesłuchania, to ta czynność zostanie wykonana - powiedział nam prokurator.

Policja prosi o pomoc. "To dla nas bardzo istotne"

Prokurator zdecydował w sobotę o upublicznieniu danych oraz wizerunku 49-latka. Policja prosi mieszkańców o pomoc i przekazywanie informacji o Dariuszu Równickim. Można je przekazywać np. poprzez numer alarmowy 112 lub specjalnie uruchomiony numer telefonu: 516-385-635.

- To dla nas bardzo istotne. Każda informacja - dla kogoś może nawet mało istotna - może nas przybliżyć do zatrzymania. Gwarantujemy anonimowość - powiedział tvn24.pl oficer prasowy kieleckiej policji.

We wcześniejszych wypowiedziach ostrzegał przed zatrzymywaniem mężczyzny na własną rękę i apelował do mieszkańców powiatu o zachowanie szczególnej ostrożności.

Jak wygląda Dariusz Równicki?

Według listu gończego Dariusz Równicki ma 49 lat, około 180 centymetrów wysokości, a także krótkie szatynowe włosy i zakola. Miał być ubrany w jasnoniebieską koszulkę z krótkim rękawem, ciemne spodnie dresowe oraz buty sportowe. Według policji odjechał na żółto-czarnej hulajnodze elektrycznej.

Poszukiwany Dariusz Równicki Źródło zdjęcia: Policja

Dariusz Równicki jest byłym funkcjonariuszem policji, który w 2023 roku odszedł na emeryturę. Związany był głównie z pionem prewencji. Nie ma pozwolenia na broń.

Rzecznik świętokrzyskiej policji podkreślił, że w weekend zmobilizowano "ogromne siły" w celu schwytania napastnika - blisko 300 funkcjonariuszy. Jak informował mł. insp. Kamil Tokarski, policjanci mieli już kilka zgłoszeń od osób, które rzekomo miały widzieć poszukiwanego mężczyznę.

Atak nożem w domu

Tragedia rozegrała się w piątek, 19 czerwca, w godzinach popołudniowych w miejscowości Mierzawa, położonej w gminie Wodzisław w powiecie jędrzejowskim. 49-letni mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. Pomimo natychmiastowej próby ratowania życia 80-letni mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. Jego 76-letnia żona z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala, a sprawca zbiegł z miejsca zbrodni.

Trwają poszukiwania Dariusza Równickiego Źródło zdjęcia: Policja, TVN24

OGLĄDAJ: TVN24