Audyt po libacji z udziałem radnego PiS w miejscu kaźni. "Nie zostały zachowane standardy"

Do czasu, gdy sprawa wypłynęła do mediów, nie było żadnych kar, prób wyjaśnień, a nawet dokumentacji - to jeden z wniosków płynących z audytu przeprowadzonego po skandalu w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (woj. świętokrzyskie). W 2021 roku, po otwarciu placówki, w miejscu kaźni syn marszałka województwa, a zarazem radny PiS Bartosz Bętkowski i urzędnicy urządzili zakrapianą alkoholem imprezę. Nagranie z monitoringu ujrzało światło dzienne dopiero dwa lata po zdarzeniu.

Audyt po libacji urzędników w Michniowie

"Dyrektor Muzeum został zobowiązany do wyeliminowania nieprawidłowości poprzez ustanowienie mechanizmów nadzoru nad dokumentacją oraz zasobami technicznymi i osobowymi, służących zapewnieniu, że działalność Muzeum we wszystkich jego obszarach będzie zgodna z przepisami prawa i standardami kontroli zarządczej" - podkreślił Chruściel.

Nie pracują, ale wciąż dostają wynagrodzenie

Czy wynagrodzenie zachował również syn marszałka? Rzecznik z tym pytaniem kieruje nas do Muzeum Wsi Kieleckiej. Beata Ryń, rzeczniczka tej instytucji, poinformowała nas, że Bartosz Bętkowski "w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia jeszcze do końca roku będzie pobierać wynagrodzenie".

Czy syn marszałka i inny dyrektor znaleźli zatrudnienie w innych podmiotach nadzorowanych przez świętokrzyski urząd? Na razie nie, bo przez najbliższe miesiące wciąż będą formalnie zatrudnieni w muzeum. Co najmniej do końca okresu wypowiedzenia nie będą pracować w innych instytucjach.

Pytamy o ewentualne konsekwencje wobec Katarzyny Jedynak, która również bawiła się w 2021 roku w miejscu kaźni, a teraz nadzoruje podległe województwu muzea. Rzecznik marszałka odpowiada, że nie ma ku temu podstaw prawnych, bo Jedynak nie pracowała wówczas w urzędzie. "Nadmieniam, że zgodnie z Kodeksem pracy, kara porządkowa nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Przywoływane wydarzenia miały miejsce w 2021 roku i dotyczą wyłącznie ówczesnych pracowników Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, podległych dyrektorowi Muzeum Wsi Kieleckiej. Jest to odrębna jednostka i to w gestii tego pracodawcy leżało wyciąganie konsekwencji służbowych" - odpisał nam Przemysław Chruściel.

Radna PSL: powiedzieć "przepraszam" to absolutna podstawa

- To zdarzenie trzeba wyjaśnić. Jako opozycja wielokrotnie pytaliśmy o to na sesjach. Została przyjęta przez sejmik województwa uchwała, żeby pan marszałek przeprosił mieszkańców Michniowa za tę libację. Nic takiego się nie stało. Zachowanie urzędników było nieetyczne, wulgarne, nie powinno mieć miejsca. Powiedzieć "przepraszam" przez marszałka to absolutna podstawa, to powinno być zrobione natychmiast, zarówno w 2021 roku, kiedy marszałek dowiedział się o zdarzeniu, jak i obecnie - zaznacza w rozmowie z tvn24.pl Jolanta Tyjas, świętokrzyska radna z ramienia PSL, która przekazała nam sprawozdanie z audytu.