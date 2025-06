Polityk PiS mieszka za grosze. Resort reaguje na nasze doniesienia

Lokal komunalny, w którym mieszka wicemarszałek, znajduje się w gminie Jędrzejów Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Kluczowe fakty: Wiceminister Tomasz Lewandowski odniósł się do artykułu TVN24+ w mediach społecznościowych. Zapowiedział zmiany w przepisach, na podstawie których samorządy nie tylko będą mogły, ale będą też zobowiązane do weryfikowania, jak zamożni są lokatorzy mieszkań komunalnych. Ci bogatsi mają płacić wyższe stawki.

Propozycje zmian przepisów są już - jak zaznaczył Lewandowski - przygotowywane w MRiT.

We wtorek na TVN24+ nasz reporter Bartłomiej Plewnia ujawnił, że wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Bogusławski zarabiał w ubiegłym roku średnio 44 tysiące złotych miesięcznie. Mimo to żyje w miejskim mieszkaniu przeznaczonym dla niezamożnych.

Wiceminister Tomasz Lewandowski skomentował artykuł TVN24+ na platformie X. Zapowiedział, że jeszcze w czerwcu skieruje on wniosek o wpis do wykazu prac rządu projektu ustawy, która ma wprowadzić obligatoryjną weryfikację dochodową wszystkich najemców komunalnych.

Lokal komunalny w Jędrzejowie, w którym mieszka wicemarszałek Wicemarszałek mieszka w lokalu komunalnym w gminie Jędrzejów Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

W konsekwencji - jak wskazał członek rządu - ma to wprowadzić wyższe stawki czynszu dla bogatszych najemców. Jak wysokie? Z wpisu wiceministra wynika, że osoby, które na to stać, mają płacić rynkową stawkę. Zmiany w przepisach mają być już przygotowywane w resorcie rozwoju i technologii.

Spieszę poinformować, że jeszcze w czerwcu skieruję wniosek o wpis do wykazu prac rządu proj ustawy umożliwiające i nakazującą samorządom weryfikację dochodową wszystkich najemców komunalnych i w konsekwencji wprowadzenie wyższych stawek czynszu dla bogatszych najemców. https://t.co/pNZf3y9JlF — Tomasz Lewandowski (@TLewandowskiPoz) June 4, 2025 Rozwiń

Mieszkanie za grosze

Reporter TVN24+ Bartłomiej Plewnia przygotował reportaż o Marku Bogusławskim, szefie struktur Prawa i Sprawiedliwości w Jędrzejowie. Jak wynika z najnowszego oświadczenia majątkowego Marka Bogusławskiego za 2024 rok – opublikowanego pod koniec maja bieżącego roku, a złożonego w kwietniu – wicemarszałek województwa świętokrzyskiego zgromadził na swoim koncie niespełna 950 tysięcy złotych i 4 tysiące dolarów amerykańskich. Żyje w lokalu komunalnym, należącym do świętokrzyskiej gminy Jędrzejów, około 40 kilometrów od Kielc.

Marek Bogusławski Źródło: Piotr Polak/PAP

Co na to sam działacz PiS? Wicemarszałek nie chciał rozmawiać z nami na temat swojego mieszkania, wielokrotnie nie odbierał telefonów i nie odpisywał na SMS-y. Oddzwonił raz – by powiedzieć, że nie postępuje nieetycznie i że płaci czynsz. – Wstydźcie się – rzucił przed rozłączeniem się.

