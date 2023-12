Kierownik stadniny koni złapany na jeździe po alkoholu. Stracił prawo jazdy i "dostał ultimatum"

33-latek kierownikiem stadniny koni w Michałowie

Prezes stadniny: pan kierownik dostał ultimatum

Informację, że zatrzymany przez policję jest kierownikiem Stadniny Koni w Michałowie, potwierdziła nam jej prezes. - Na razie nie podjęłam żadnych działań, ponieważ ja się o tym dowiedziałam, kiedy pan kierownik zdążył wziąć urlop - teraz nie ma go w pracy i nie ma go w Michałowie - on jest z innego terenu. Nie zamierzałam nic w tej sprawie robić, zobaczymy teraz, jak się zachowa pan kierownik. Sytuacja wygląda tak, że to jest stosunkowo młoda osoba i dostał ultimatum - albo pójdzie na leczenie, albo zostanie zwolniony dyscyplinarnie - powiedziała nam Monika Słowik.