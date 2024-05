Każdy krok włamywacza nagrały kamery

Użył siekiery, by dostać się do zamkniętego sklepu, a następnie zaczął opróżniać półki. Nie wiedział, że wszystko nagrywały kamery monitoringu.

Do włamania do sklepu w gminie Łoniów doszło w czwartek. Jak ustaliła policja, sprawca użył siekiery, by włamać się do budynku. Interesowały go głownie papierosy i alkohol.