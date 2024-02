czytaj dalej

Konsulat w Mumbaju był poddany bezprecedensowym naciskom. Takim, z którymi się nigdy nie spotkałem wcześniej - powiedział na komisji śledczej ds. afery wizowej były konsul generalny Polski w Mumbaju Damian Irzyk. Dodał, że część osób, które miały wjechać do Polski na polecenie z MSZ jako członkowie ekipy filmowej "to byli pracownicy szarej strefy", wykonujący "bardzo proste prace", co miało wywołać spore wątpliwości polskich dyplomatów. Wspomniał też, że "pamięta, że zgłosił się" do niego europoseł PiS Ryszard Czarnecki, który poprosił konsula o kontakt z jego znajomym przedsiębiorcą.