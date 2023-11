Był pijany i pod wpływem narkotyków. Uciekając przed policją, wjechał w ogrodzenie. Nagranie

czytaj dalej

W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie trwa spotkanie z parlamentarzystami nowej kadencji. Jak mówią politycy partii, jest to spotkanie techniczne, a pierwsze posiedzenie klubu odbędzie się przed pierwszym posiedzeniem Sejmu. Wcześniej reporterka TVN24 pytała wsiadających przed Sejmem do autokarów polityków o to, czy klub PiS jest w stanie zebrać sejmową większość do poparcia rządu Mateusza Morawieckiego, gdyby to jemu prezydent powierzył misję tworzenia rządu.