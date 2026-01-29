Ranny myszołów trafił pod opiekę licealisty

Do zdarzenia doszło w środę (28 stycznia) przed godziną 11 w Kunowie, w powiecie ostrowieckim. Do funkcjonariuszy, którzy pełnili w tym czasie służbę podszedł mężczyzna. Poinformował ich, że znalazł rannego ptaka. Okazało się, że był to myszołów.
Policjanci zaopiekowali się ptakiem, a następnie poszukali dla niego schronienia. Wybór padł na ucznia zespołu szkół leśnych w Zagnańsku, który opiekuje się dzikimi ptakami.
Uczeń zajął się myszołowem do czasu aż wyzdrowieje.
Autorka/Autor: mm/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KWP w Kielcach