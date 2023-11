Niemiecki bombowiec zestrzelono w 1944 roku. Teraz znaleźli jego szczątki

Wrak palił się przez trzy dni

Prace wykopaliskowe rozpoczęły się w połowie października. Znalezisko było dla poszukiwaczy do pewnego stopnia niespodzianką, bo szukali szczątków samolotu. Dopiero po odkopaniu pierwszych części nie było wątpliwości, że to Heinkel He 111, bombowiec należący do Luftwaffe. Został on zestrzelony prawdopodobnie 8 sierpnia 1944 r, nad Krzcinem.