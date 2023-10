Wjechali do rowu, oboje przyznawali się do prowadzenia. On miał trzy promile, ona cztery

Jeden ciągnik i dwoje potencjalnych kierowców: on z trzema promilami w organizmie, ona z czterema. Po tym, jak pojazd wjechał do rowu w Kobylanach (woj. świętokrzyskie), zarówno 32-latka, jak i 53-latek przekonywali, że to oni prowadzili. Ostatecznie okazało się, że jechał mężczyzna - znajoma próbowała uchronić go jednak przed poważniejszymi konsekwencjami.