Zajechał drogę, wyszedł z auta i podał się za policjanta. Nagranie

"Masz szczęście, że nie jestem na służbie"

Na nagraniu widać, jak kierujący samochodem osobowym zajechał drogę nagrywającemu całe zdarzenie kierowcy, kiedy ten na niego zatrąbił, ten zatrzymał się przed nim, blokując ruch na prawym pasie, wyskoczył z samochodu i podszedł do samochodu nagrywającego. Pomiędzy mężczyznami doszło do rozmowy: - Policja, dzień dobry - powiedział mężczyzna, który wysiadł z samochodu. - Dzień dobry - odpowiedział nagrywający. - Co ty odwalasz? - zapytał rzekomy policjant. - Jadę - odpowiedział mu nagrywający. - Ile ty masz lat kolego? - dopytywał rzekomy policjant. - A pan ile ma? - odpowiedział nagrywający. - Chcesz "trójeczkę" zarobić? - zapytał rzekomy policjant. - Wymuszał mi pan - odpowiedział nagrywający. - Kolego, jeszcze raz taki manewr zobaczę, nie jestem dziś na służbie, masz szczęście, ja cię zapamiętam. Młody jesteś, myśl na drodze, nie rób głupot - powiedział rzekomy policjant i wrócił do samochodu. Nagranie trafiło do świętokrzyskiej policji, której udało się ustalić kierującego osobowym hyundaiem.