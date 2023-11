Oszuści zadzwonili do 85-latki, wypłaciła oszczędności i czekała na kontakt. Nie doczekała się, bo źle odłożyła słuchawkę

czytaj dalej

Jako pierwsze do prześwietlenia będą wybory kopertowe, więc jako pierwszy do przesłuchania stanie Jacek Sasin. Minister aktywów państwowych deklaruje gotowość do stawienia się przed sejmową komisją śledczą. Wniosek o jej powołanie zapowiedział Donald Tusk. Dalej w kolejce do rozliczenia są między innymi afera wizowa i inwigilacja Pegasusem. A to nie koniec.