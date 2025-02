Pracownicy banku mieli go okraść, by się ratować wykonał osiem przelewów. Stracił wszystko

Oszust przedstawił się jako pracownik banku, a nawet wysłał uwiarygadniającego smsa. Następnie kazał 51-latkowi wykonać co najmniej osiem przelewów w czterech różnych bankach, w tytułach wpisując między innymi "zakupy" i "prace budowlane". Mężczyzna wierzył, że w ten sposób ratuje swoje oszczędności.

- To był normalny dzień w pracy. W godzinach okołopołudniowych zadzwonił telefon. Człowiek przedstawił się jako pracownik banku. Poinformował mnie, że moje dane zostały wykradzione przez pracowników banku, że część środków z mojego rachunku bankowego została skradziona – powiedział mężczyzna.

Kontakt ze strony "banku" wyglądał wiarygodnie, 51-latek dostał nawet sms potwierdzający, w którym było imię, nazwisko i identyfikator dzwoniącego pracownika. – Celem zabezpieczenia środków finansowych miałem udać się do banku, skąd miałem zrobić przelew na rachunek, który został mi podany - dodał. Jak przyznaje mężczyzna, nie zastanawiał się zbyt długo, myślał tylko o tym, że musi zabezpieczyć swoje oszczędności.

Osiem przelewów, cztery banki i dwie wpłaty

Oszust poinformował go, na jakie rachunki ma zrobić przelewy. W tytułach kazał wpisać na przykład prace budowlane, zakupy lub drogi sprzęt. – Zapytałem dlaczego tak, odpowiedział, że jest podejrzenie, że w tę sprawę zamieszana większa liczba pracowników banku -relacjonował poszkodowany.

51-latek zrobił co najmniej osiem przelewów w czterech bankach oraz dwie wpłaty we wpłatomacie. Trzeciej, jak mówi, nie udało się wykonać z nieznanych mu powodów. W tym czasie fałszywy bankowiec wciąż był na linii, instruując go, jak ma dalej postępować.