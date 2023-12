Pożar dawnego szpitala MSWiA. Płonie dach i poddasze

czytaj dalej

Wszyscy przyzwoici ludzie sądzą dokładnie to samo, to jest rzecz nieakceptowalna, to się nigdy więcej nie może powtórzyć. To jest hańba - powiedział we wtorek premier Donald Tusk o skandalu z Grzegorzem Braunem w Sejmie. Poseł Konfederacji złapał za gaśnicę w holu sejmowym i zgasił świece chanukowe.