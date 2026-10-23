Kielce Wiózł czwórkę dzieci. Miał trzy promile, był już karany Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Marcin Karolewski: widziałem prokuratorów, lekarzy, prawników, umierających z powodu alkoholu Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 42-latkowi, który pod wpływem alkoholu wiózł samochodem małe dzieci i doprowadził do kolizji - poinformował w piątek prokurator Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

"Prokurator przedstawił 42-latkowi zarzut kierowania autem w stanie nietrzeźwości, wbrew sądowemu zakazowi oraz narażenia czworga małoletnich dzieci, co do których ciążył na nim obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Czyn ten zakwalifikowano nadto jako popełniony w warunkach recydywy" - podkreślił w komunikacie prokurator Prokopowicz.

Czwórka dzieci w samochodzie, prawie trzy promile w wydychanym powietrzu

Chodzi o zdarzenie z 26 sierpnia, kiedy policjanci zatrzymali 42-letniego kierowcę Audi, który na alei Jerzego Popiełuszki w Kielcach zderzył się z dwoma innymi pojazdami. W Audi oprócz kierowcy znajdowało się czworo dzieci, z których najmłodsze miało 15 miesięcy, a najstarsze - osiem lat.

Badanie alkomatem wykazało, że 42-latek prowadził samochód mając 2,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Co więcej, w czerwcu 2025 roku orzeczono wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Mężczyzna od października ubiegłego roku przebywał w więzieniu za podobne przestępstwo. Wyszedł na wolność w lipcu.

Tymczasowy areszt

Po zdarzeniu prokuratura skierowała do kieleckiego Sądu Rejonowego wniosek o tymczasowe aresztowanie 42-latka na trzy miesiące.

"Wniosek ten został w całości uwzględniony przez sąd" - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach.