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Kielce

Wiózł czwórkę dzieci. Miał trzy promile, był już karany

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Policjant drogówki wygrał sprawę w sądzie (zdjęcie ilustracyjne)
Marcin Karolewski: widziałem prokuratorów, lekarzy, prawników, umierających z powodu alkoholu
Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP
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Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 42-latkowi, który w sierpniu prowadził w Kielcach samochód mając trzy promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna przewoził czworo dzieci, z których najstarsze miało osiem lat. W lipcu wyszedł z więzienia, do którego trafił po podobnym przestępstwie.

Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 42-latkowi, który pod wpływem alkoholu wiózł samochodem małe dzieci i doprowadził do kolizji - poinformował w piątek prokurator Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

"Prokurator przedstawił 42-latkowi zarzut kierowania autem w stanie nietrzeźwości, wbrew sądowemu zakazowi oraz narażenia czworga małoletnich dzieci, co do których ciążył na nim obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Czyn ten zakwalifikowano nadto jako popełniony w warunkach recydywy" - podkreślił w komunikacie prokurator Prokopowicz.

Czwórka dzieci w samochodzie, prawie trzy promile w wydychanym powietrzu

Chodzi o zdarzenie z 26 sierpnia, kiedy policjanci zatrzymali 42-letniego kierowcę Audi, który na alei Jerzego Popiełuszki w Kielcach zderzył się z dwoma innymi pojazdami. W Audi oprócz kierowcy znajdowało się czworo dzieci, z których najmłodsze miało 15 miesięcy, a najstarsze - osiem lat.

Badanie alkomatem wykazało, że 42-latek prowadził samochód mając 2,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Co więcej, w czerwcu 2025 roku orzeczono wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Mężczyzna od października ubiegłego roku przebywał w więzieniu za podobne przestępstwo. Wyszedł na wolność w lipcu.

Tymczasowy areszt

Po zdarzeniu prokuratura skierowała do kieleckiego Sądu Rejonowego wniosek o tymczasowe aresztowanie 42-latka na trzy miesiące.

"Wniosek ten został w całości uwzględniony przez sąd" - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KielceAlkoholProkuraturaŚwiętokrzyskiePolicja
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