Kwas masłowy w hali targów zbrojeniowych. Dwie kobiety usłyszały zarzuty
Policjanci zatrzymali 20-latkę w Warszawie i 22-latkę w okolicach Bydgoszczy. Ich zatrzymanie ma związek ze środowym incydentem podczas targów MSPO w Kielcach. Kobiety usłyszały zarzuty uszkodzenia mienia.
Incydent w hali wystawienniczej
Do zdarzenia doszło w części hali targowej, gdzie znajdowały się między innymi stoiska firm z Izraela. Policjanci pełniący służbę na terenie obiektu wyczuli intensywny, nieprzyjemny zapach. Chwilę później znaleźli na wykładzinie dwa miejsca z rozlaną płynną substancją.
- Przeprowadzone przez strażaków badanie wykazało, że była to ciekła substancja zawierająca kwas masłowy. Ciecz nie stwarzała zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie - poinformowała Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
Po wykryciu zanieczyszczenia służby odizolowały to miejsce i pobrały próbki do badań. Obiekt został przewietrzony i po kilkudziesięciu minutach uczestnicy targów wrócili do hali.
Dwie kobiety zatrzymane
Policjanci po zabezpieczeniu śladów zatrzymali dwie kobiety.
- W mieszkaniu 20-latki z Warszawy znaleziono pojemnik, w którym znajdowało się około 200 mililitrów substancji o charakterystyce kwasu masłowego. Śledczy zabezpieczyli pojemnik z cieczą oraz ubrania kobiety. Więcej szczegółów będzie można przedstawić po przesłuchaniu - dodała Małgorzata Perkowska-Kiepas z KMP w Kielcach.
Kobiety zostały doprowadzone do prokuratury. Obie usłyszały zarzut uszkodzenia mienia. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju. Postępowanie jest w toku.