Awaria w Kielcach usunięta. Ciepło wraca do domów

Do awarii doszło na odcinku magistrali ciepłowniczej przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach. W związku z sytuacją zwołano miejski sztab kryzysowy.

Ruszyła naprawa

Jak poinformowały władze PGE Energia Ciepła, w środę rano rozpoczęły się prace związane z usunięciem nieszczelności ciepłociągu. Przez kilka godzin naprawa nie powodowała żadnych utrudnień dla odbiorców.

Wczesnym popołudniem władze Kielc poinformowały, że w związku z prowadzonymi pracami "konieczne było czasowe wstrzymanie dostaw ciepła na części obszaru miasta".

"Służby techniczne pracują w trybie ciągłym, aby jak najszybciej usunąć usterkę i bezpiecznie przywrócić ogrzewanie. Przywrócenie dostaw ciepła planowane jest około godziny 22.00, jednak podany czas może ulec zmianie. Pełna stabilizacja pracy systemu ciepłowniczego może potrwać jeszcze kilka godzin od momentu wznowienia dostaw" - podawało w ciągu dnia miasto.

Jak informowano, przerwa w dostawie dotyczyła odbiorców na osiedlach: Czarnów, Podkarczówka, Jagiellońskie oraz Chęcińskie.

"Na bieżąco monitorujemy sytuację i robimy wszystko, aby jak najszybciej usunąć nieszczelność oraz przywrócić pełne dostawy ciepła. O postępach prac i przewidywanym czasie zakończenia robót będziemy informować mieszkańców na bieżąco. Planujemy przywrócenie dostaw ciepła do godziny 22:00" - infomowała PGE Energia Ciepła.

Awaria została usunięta po południu

Po godzinie 17 miasto poinformowało, że awaria sieci ciepłowniczej została usunięta. Trwa przywracanie pełnych parametrów pracy systemu - przekazano.

"Usunięto awarię zachodniej magistrali miejskiej sieci ciepłowniczej przy ul. Grunwaldzkiej. Obecnie trwa napełnianie sieci, co pozwoli jeszcze dziś wznowić dostawy ciepła do wszystkich domów i instytucji objętych wcześniejszymi zakłóceniami" - czytamy w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

