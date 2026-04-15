Kielce

Nietrzeźwy i z zakazem uciekał przed policją. Akt oskarżenia

Poscig zakończył się dachowaniem
Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko 21-latkowi, który w styczniu uciekał przed policją w Kielcach. Pościg zakończył się dachowaniem Audi. Ranne zostały cztery osoby, w tym dwóch policjantów. Kierowca był nietrzeźwy i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód zakończyła śledztwo w tej sprawie. Rzecznik Prokuratury Okręgowej Daniel Prokopowicz poinformował we wtorek o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu. Śledczy postawili 21-letniemu Tarasowi F. trzy zarzuty. Pierwszy dotyczy niezatrzymania się do kontroli i ucieczki przed policją. Drugi zarzut wiąże się ze spowodowaniem wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości. Trzeci to jazda pod wpływem alkoholu oraz wbrew sądowemu zakazowi.

Sześć osób w szpitalu po pościgu za piratem drogowym
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sześć osób w szpitalu po pościgu za piratem drogowym

Taras F. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Podczas przesłuchania skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

9 stycznia policjanci z kieleckiej drogówki patrolowali ulicę Piekoszowską. Po godzinie 21 funkcjonariusze zauważyli jadący samochód marki Audi. Ich zastrzeżenia wzbudził zły stan techniczny pojazdu. Policjanci wydali kierowcy sygnał do zatrzymania się do kontroli. Mężczyzna zignorował polecenie funkcjonariuszy i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli w oznakowanym radiowozie w pościg za autem.

Pościg przeniósł się na ulicę Podklasztorną. Tam 21-letni kierowca Audi stracił panowanie nad pojazdem. Samochód wpadł w poślizg i zjechał z drogi. Auto uderzyło w drzewo oraz w ogrodzenie jednej z posesji. Ostatecznie pojazd dachował w zaroślach. W czasie trwania akcji uszkodzony został również policyjny radiowóz.

Sześć osób w szpitalu po pościgu. 22-latek z zarzutami
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sześć osób w szpitalu po pościgu. 22-latek z zarzutami

21-latek miał ponad pół promila alkoholu

Na miejsce zdarzenia wezwano służby medyczne. Do szpitala przewieziono łącznie cztery osoby. Pomocy potrzebował kierowca i pasażer Audi oraz dwóch funkcjonariuszy policji.

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Badanie wykazało u 21-letniego Tarasa F. ponad pół promila alkoholu w organizmie. Jak się okazało, mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz wcześniej cofnięte uprawnienia do kierowania.

Sąd Rejonowy w Kielcach zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KMP Kielce

Martyna Sokołowska
Czytaj także:
Peter Magyar
Magyar w nowym wywiadzie: wstrzymamy nadawanie mediów publicznych
Świat
Powódź w hrabstwie Cheboygan w stanie Michigan
Przerwane wały przeciwpowodziowe. Ewakuują mieszkańców
METEO
Los Angeles, stacja benzynowa, tankowanie, ceny gazu
Czy wojna z Iranem była warta poniesionych kosztów? Amerykanie ocenili
Świat
koszyk zakupy sklep market shutterstock_1367552204
Najnowsze dane o wzroście cen
BIZNES
Próba medialna spektaklu "Requiem dla snu" w Teatrze Studio
Wyczerpani dopaminą w niewoli algorytmów
Piotr Bakalarski
imageTitle
Kowalski czeka na wymarzony debiut. Lista potencjalnych rywali
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: myślę, że to już prawie koniec
BIZNES
imageTitle
Emocje w walce o play offy NBA. W Miami Heat mają już wakacje
EUROSPORT
sąd, sala sądowa, akta, rozprawa, sędzia akta sprawy
Ofiarami skazanej pielęgniarki było 40 niemowląt
Szczecin
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant ujęty przez "łowców pedofilów", komendant "podjął kroki"
Kraków
imageTitle
Brutalne starcie w meczu Barcelony
EUROSPORT
Ropa, pole naftowe, Syria
Inwestorzy nerwowo wyczekują drugiej tury rozmów
BIZNES
Zbigniew Ziobro, Marcin Romanowski
Rzecznik rządu: warto zacytować pana Zbigniewa Ziobrę
Pożar sklepu
Jest wstępna przyczyna pożaru chińskiego marketu w Czersku
Trójmiasto
imageTitle
Raphinha oskarża po meczu Ligi Mistrzów. "Kradzież"
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz spotka się z Tuskiem. Będzie ultimatum?
Przymrozki
Tu mogą pojawić się przymrozki
METEO
Karol Nawrocki
Prezydent podpisał nominacje oficerskie
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Padła "deklaracja", ale terminu nie ma. Zełenski wciąż czeka
Świat
imageTitle
Co, gdyby nie tenis? Zaskakująca odpowiedź Sabalenki
EUROSPORT
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Bez udziału USA. Kraje Europy tworzą koalicję w sprawie cieśniny Ormuz
BIZNES
Skutkiem napływu saharyjskiego pyłu może być żółtobrunatny nalot
"Powietrze jest zapylone drobinkami pochodzącymi znad Sahary"
METEO
Michał Karaś
To w jego dyskotece zaginął Michał. Były gangster "Wielki Mistrz" przesłuchany
Martyna Sokołowska
39-latek nerwowo kręcił się przy bankomacie
Zgubiły ich nerwy przy bankomacie
WARSZAWA
Kristalina Georgiewa
Szefowa MFW mówi o "polskim cudzie". "Terapia szokowa rzeczywiście działa"
BIZNES
Francuska policja. Zdjęcie ilustracyjne
Śledztwo wokół pochówków w Panteonie
Świat
Marihuana ukryta była między innymi w gołębniku
Narkotyki z gołębnika
WARSZAWA
imageTitle
Hiszpanie po meczu Barcelony. "To niesprawiedliwe", "Heroiczne Atletico!"
EUROSPORT
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
10 milionów do wygrania w Lotto
BIZNES
J.D. Vance podczas wystąpienia w Georgii
J.D. Vance ostrzega papieża
Świat
