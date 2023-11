Zbierali odzież dla rannych. Dary pojadą z Kielc do szpitali w Ukrainie

czytaj dalej

Sejm zajmuje się obywatelskim projektem ustawy w sprawie refundacji in vitro. Do głosu w dyskusji zgłosiło się ponad 80 posłów. - In vitro to ludzie. To szczęśliwi rodzice, którzy mogą mieć własne dzieci. To tysiące dzieci każdego roku - zwracała uwagę Małgorzata Tracz (KO). Debata momentami była burzliwa, jednak po południu posłowie Prawa i Sprawiedliwości w większości opuścili salę. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia politycznej środy.