Wytrzeźwiał i stanął przed sądem. Skazany po awanturze w szpitalu

Do zdarzenia doszło w miejscowości Kazimierza Wielka Źródło: Google Maps

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Patrol policji został wezwany do szpitala powiatowego w Kazimierzy Wielkiej we wtorek, 13 stycznia. Powodem interwencji było zachowanie jednego z pacjentów, 62-letniego mężczyzny.

Szpital powiatowy w Kazimierzy Wielkiej Źródło: spzozkw.pl

Prawie dwa promile

Jak poinformowała w komunikacie mł. asp. Kinga Kupiec, oficer prasowa kazimierskiej policji, mężczyzna "wszczął awanturę w placówce medycznej, wykrzykując wulgaryzmy i wyzwiska pod adresem personelu medycznego".

Do zachowania 62-latka przyczynił się zapewne fakt, że - jak się okazało - był on nietrzeźwy. Badanie wykazało, że miał on blisko dwa promile alkoholu. Noc spędził w policyjnej celi.

Jak przekazała mł. asp. Kupiec, 62-latek po wytrzeźwieniu został doprowadzony do sądu, gdzie zastosowano wobec niego tryb przyspieszony. Mężczyzna został ukarany grzywną w wysokości tysiąca złotych.

Nowy typ wykroczenia

Rzeczniczka kazimierskiej policji przypomniała, że 2 stycznia weszły w życie zmiany w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Nowelizacja wprowadziła dodatkowy typ kwalifikowanego wykroczenia, zakłócanie spokoju lub porządku publicznego albo wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym. Chodzi o dopuszczenie się takiego czynu w zakładzie leczniczym, w trakcie akcji medycznej lub w siedzibie organu administracji publicznej.

Art. 51 § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 złotych. Kodeks wykroczeń

OGLĄDAJ: TVN24 HD