Po śmierci 29-latki szukały go drony i psy tropiące. 19-latek z zarzutami
Prokurator przedstawił 19-latkowi zarzuty w sobotę. Jak poinformował Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach pierwszy zarzut dotyczy usiłowania zgwałcenia kobiety, drugi jej zabójstwa.
Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie wniosek o areszt.
Leżała w krzakach, nie dawała oznak życia
Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Dyżurny jędrzejowskiej policji otrzymał zgłoszenie o kobiecie leżącej w zaroślach na terenie nieużytków w Jędrzejowie. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy miejscowej jednostki. Policjanci odnaleźli 29-latkę, która nie dawała oznak życia. Mimo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej kobiety nie udało się uratować.
Wstępne ustalenia policjantów wskazywały, że do śmierci kobiety mógł się ktoś przyczynić. Ogłoszono alarm dla całej jednostki. Do działań skierowano także policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz funkcjonariuszy oddziału prewencji. Podejrzanego szukały psy tropiące i drony. 19-letni mieszkaniec powiatu jędrzejowskiego został zatrzymany w piątek około godz. 3. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci, prokurator oraz technicy kryminalistyki.
Śledczy ustalają szczegółowe okoliczności śmierci kobiety. Za zarzucane czyny podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.