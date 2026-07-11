Jędrzejów Po śmierci 29-latki szukały go drony i psy tropiące. 19-latek z zarzutami Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Nagranie z zatrzymania 19-latka w Jędrzejowie Źródło wideo: Policja Świętokrzyska Źródło zdj. gł.: KWP w Kielcach

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Prokurator przedstawił 19-latkowi zarzuty w sobotę. Jak poinformował Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach pierwszy zarzut dotyczy usiłowania zgwałcenia kobiety, drugi jej zabójstwa.

Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie wniosek o areszt.

Leżała w krzakach, nie dawała oznak życia

Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Dyżurny jędrzejowskiej policji otrzymał zgłoszenie o kobiecie leżącej w zaroślach na terenie nieużytków w Jędrzejowie. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy miejscowej jednostki. Policjanci odnaleźli 29-latkę, która nie dawała oznak życia. Mimo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej kobiety nie udało się uratować.

Wstępne ustalenia policjantów wskazywały, że do śmierci kobiety mógł się ktoś przyczynić. Ogłoszono alarm dla całej jednostki. Do działań skierowano także policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz funkcjonariuszy oddziału prewencji. Podejrzanego szukały psy tropiące i drony. 19-letni mieszkaniec powiatu jędrzejowskiego został zatrzymany w piątek około godz. 3. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci, prokurator oraz technicy kryminalistyki.

Zatrzymanie 19-latka Źródło zdjęcia: KWP w Kielcach

Śledczy ustalają szczegółowe okoliczności śmierci kobiety. Za zarzucane czyny podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.