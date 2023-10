Uderzyli w ogrodzenie. 23-letni kierowca zginął, trzech młodych pasażerów w ciężkim stanie trafiło do szpitala

czytaj dalej

Otrzymałem taką informację z jednego ze źródeł, to była informacja z bardzo poważnego źródła, która dotyczyła tego, że najwięcej podsłuchów może być uruchomionych paradoksalnie po utracie władzy przez PiS - mówił w "Faktach po Faktach" senator Krzysztof Brejza (Koalicja Obywatelska), komentując pytania byłego szefa CBA Pawła Wojtunika do szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego o to, czy służby tuż przed wyborami dostały dyspozycje, by inwigilować polityków opozycji.