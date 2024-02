38-latek z Gnojna (woj. świętokrzyskie) wezwał karetkę pogotowia. Kiedy ratownicy dotarli na miejsce, mężczyzna zażądał, by pobrano od niego krew do badań. Przyjechała policja, mężczyzna stanie przed sądem.

"Kiedy ratownicy przystąpili do ustalania tego, co się stało, zgłaszający zażądał od nich, aby pobrali od niego krew do badań. To miał być powód przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego" – czytamy w policyjnym komunikacie.