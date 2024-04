czytaj dalej

Po 26 latach panowania w Gdyni kończy się era Wojciecha Szczurka. Dotychczasowy prezydent przegrał walkę o fotel już w pierwszej turze. Dlaczego do tego doszło? "Uruchomił zmasowaną reklamę samego siebie. I to taką w stylu Korei Północnej. Inaczej nie można tego nazwać" - twierdzi Łukasz Piesiewicz z Miasta Wspólnego, gdyńskiego ruchu miejskiego. Uważa, że kandydat sam zraził tym do siebie wyborców.