Potężne osuwisko cały czas się powiększa. Zniszczona droga nie nadaje się do remontu

"Zlokalizowaliśmy kolejne szczeliny osuwiskowe"

Osuwisko wciąż może się powiększać. - Warunki atmosferyczne, w tym deszcze, wpływają na to, że to osuwisko w tym momencie nie jest stabilne. Obserwujemy ten proces, sytuację kontrolują służby zakładu górniczego, które prowadzą pomiary. Cały teren niebezpieczny jest zabezpieczony - zaznacza dyrektor Rabiasz. I dodaje, że "nie można wykluczyć, że osuwisko się powiększy, szczególnie pod wpływem nawalnych deszczów, zmiennych warunków atmosferycznych".

Pytany o przyczyny osunięcia się ziemi ekspert zaznacza, że za wcześnie, by na nie wskazywać. - Żadnego scenariusza wydarzeń, które doprowadziły do osuwiska nie można wykluczyć. Przyczyny są z pewnością bardzo złożone. Aby odtworzyć mechanizm procesów osuwiskowych będziemy cofać się w czasie co najmniej do 2015 roku - mówi profesor Marek Cała. Przypomina, że pięć lat później, w roku 2020, w tym rejonie wystąpiło już niewielkie osuwisko. - Obecne osuwisko ma wielokrotnie większy zasięg i objętość - zaznacza.