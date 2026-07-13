Kielce Spotkanie "na konfrontację", race i spalone auto

Spotkanie "na konfrontację" zakończyło się pożarem auta Źródło wideo: KPP w Pińczowie Źródło zdj. gł.: KPP w Pińczowie

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Do niebezpiecznych zdarzeń doszło 30 czerwca w Dziekanowicach i Działoszycach w województwie świętokrzyskim.

Jak ustalili policjanci, w rejonie stacji paliw w Dziekanowicach spotkali się kierowcy dwóch samochodów - BMW i Seat. Uczestnicy - jak podała policja - mieli wcześniej umówić się w sieci na "konfrontację". W jej trakcie z obu aut odpalano race świetlne.

Jedna z nich, wystrzelona z seata, uderzyła w wiatę przystankową i doprowadziła do pożaru pobliskich krzewów i drzew. Straty oszacowano na 1,8 tysiąca złotych.

Jedna z rac została odpalona w wiatę przystankową Źródło zdjęcia: KPP w Pińczowie

Kilka minut później ci sami uczestnicy przenieśli się do Działoszyc. Tam pasażer Seata wystrzelił kolejną racę - tym razem w zaparkowanego Forda. Pocisk wpadł do środka samochodu i doprowadził do jego pożaru. Wartość strat sięgnęła około 10 tysięcy złotych.

Raca wpadła do samochodu, doszło do pożaru auta Źródło zdjęcia: KPP w Pińczowie

Siedem osób zatrzymanych, ósma zgłosiła się sama

Dzięki współpracy policjantów z Działoszyc, Pińczowa, Kazimierzy Wielkiej i Proszowic udało się ustalić i zatrzymać siedem osób biorących udział w obu zdarzeniach. Ósma sama zgłosiła się do komisariatu.

Zarzuty usłyszał 20-letni pasażer seata, który odpowie za uszkodzenie wiaty i podpalenie samochodu. Mężczyzna przyznał się do winy. Pasażer BMW, 21-latek, odpowie za nieostrożne obchodzenie się z materiałami pirotechnicznymi - to on odpalił racę w kierunku Seata, a u innego z uczestników - również 21-latka - policjanci znaleźli środki odurzające.

Osobne postępowanie toczy się wobec 18-letniego kierowcy Seata, który podczas nocnej jazdy dopuścił się szeregu wykroczeń drogowych.

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