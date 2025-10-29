Logo strona główna
Kielce

Trzy wyroki i nakaz opuszczenia Polski
Kielce

Trzy wyroki i nakaz opuszczenia Polski

Kolumbijczyk musi wyjechać z Polski
Ruszyły zapowiadane deportacje. Pierwszy wojskowy samolot wylądował w Gruzji
Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN
33-letni obywatel Kolumbii, chociaż przebywał w Polsce legalnie, musi wrócić do ojczyzny. Decyzja zapadła "ze względu na zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa oraz ochrony porządku publicznego". Ma już trzy wyroki za drogowe przestępstwa, a czwarte postępowanie jest w toku.

Funkcjonariusze policji w Chęcinach (województwo świętokrzyskie) przekazali we wtorek 33-latka funkcjonariuszom placówki Straży Granicznej w Kielcach wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

"Mężczyzna został zatrzymany dzień wcześniej na jednym z osiedli w Chęcinach. Jak ustalono, był on trzykrotnie karany – dwukrotnie za prowadzenie pojazdu wbrew zakazowi (art. 244 Kodeksu karnego) oraz raz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości (art. 178 a kk)" - przekazał Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich.

Kolumbijczyk musi wyjechać z Polski
Kolumbijczyk musi wyjechać z Polski
Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich

Wyroki zapadały przed sądami w Kielcach, Bydgoszczy i Zabrzu. Dodatkowo, wobec cudzoziemca toczy się kolejne postępowanie prowadzone przez policję w Krakowie za naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Będzie "osobą niepożądaną" w Polsce przez pięć lat

Podczas kontroli mężczyzna potwierdził swój legalny pobyt w Polsce - miał zezwolenie na pobyt członka rodziny obywatela Unii Europejskiej wydaną przez wojewodę małopolskiego.

"Mimo to, biorąc pod uwagę jego dotychczasowe zachowanie i liczne konflikty z prawem, Komendant Placówki Straży Granicznej w Kielcach wydał decyzję o wydaleniu cudzoziemca z terytorium RP" - tłumaczą funkcjonariusze Straży Granicznej.

"Decyzję podjęto ze względu na zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa oraz ochrony porządku publicznego. Dane obywatela Kolumbii zostaną wpisane do wykazu osób niepożądanych na terytorium RP na okres pięciu lat" - podsumowują.

Kolumbijczyk musi wyjechać z Polski
Kolumbijczyk musi wyjechać z Polski
Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
Autorka/Autor: MAK/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich

ŚwiętokrzyskieStraż Graniczna
