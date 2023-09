Rozpalili na cmentarzu ognisko z wieńców. Było im zimno

czytaj dalej

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas czwartkowej konferencji prasowej w Zambrowie mówił o problemach polskiej wsi. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawił w kilku punktach plan naprawczy dla rolnictwa. Wskazał, że Trzecia Droga idzie do wyborów po to, by zapewnić obywatelom bezpieczeństwo żywnościowe. - Trzeba ulżyć tym, którym jest trudno, dać szansę rozwinąć skrzydła osobom, które mają do tego zdolność - powiedział.